Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 5.884,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 4,8 üzerinde 5.877,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 5.884,50 puana çıktı.

Analistler, dünya genelinde artan resesyon endişelerine karşın merkez bankalarının şahin duruşlarını koruyacaklarına ilişkin sinyaller ile küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrışmasını sürdürdüğünü ifade etti.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.800 ve 5.750 seviyelerinin destek, 5.940 ve 6.000 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.