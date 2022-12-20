Asgari ücrette süreç tamamlanmak üzere. Bugün Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını yapacak.

7 Aralık'ta başlayan asgari ücret görüşmelerinde işçi ve işveren tarafı dinlendi, beklenti ve talepler masaya yatırıldı.

2023 yılı asgari ücretinin üçüncü toplantıda belli olması bekleniyor.

Asgari ücrette zam senaryoları ise şöyle:

Oran (%) Gelecek zam Toplam ücret

35 1925 TL 7 bin 425 TL

40 2 bin 200 TL 7 bin 700 TL

45 2 bin 475 TL 7 bin 975 TL

50 2 bin 750 TL 8 bin 250 TL

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Develi, kamuoyu beklentisinin 8 bin TL civarında olduğunu söyledi.

Asgari ücret son olarak 5 bin 500 olarak belirlenmişti

Asgari ücretin değişmesi ile çalışma hayatında birçok parametre yeniden belirlenecek.

Toplantıların ardından tespit komisyonu zam oranını belirleyecek.

Geçen yıl net 2 bin 825 lira olan asgari ücret, ocak ayında yüzde 50 artırılarak 4 bin 253 liraya çıkarıldı. Net ücret, temmuz ayında da yüzde 30 artışla 5 bin 500 lira oldu.