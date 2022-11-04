Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,8 üzerinde, 4.672,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün 4.590-4680 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 4.637,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 4.659,75 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlediğini kaydederek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak istihdam raporuna çevrildiğini söyledi.

ABD'de ekonomik aktivitenin hala güçlü seyrettiğine yönelik makroekonomik verilerin Fed'in aralıkta 75 baz puan artırabileceği beklentilerini desteklediğini belirten analistler, enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan gelişmiş ekonomilerde, enflasyon endişesinin yeniden ağır basmaya başladığını bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralıkta 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler yüzde 47 seviyesine gerilerken, bankanın yüzde 53 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ile ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 4.680 ve 4.750 seviyelerinin direnç, 4.630 ve 4.580 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.