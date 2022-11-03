Türk Hava Yolları (THY) Bağdat Müdürü Hayrettin Gargı, basına yaptığı açıklamada, Kerkük kentine bugün itibariyle haftada bir gün uçuşlarını başlattıklarını söyledi.

Her hafta perşembe günü bir uçağın Kerkük'e uçuş yapacağını aktaran Gargı, bunun önümüzdeki aralık ayının başına kadar devam edeceğini dile getirdi.

Gargı, 3 Aralık tarihinden itibaren İstanbul- Kerkük tarifeli seferlerin haftada ikiye çıkarılacağını kaydetti.

THY olarak Kerkük'ten kalkan "ilk uluslararası uçan havayolu şirketi" olma unvanını taşımaktan mutluluk duyduğunu belirten Gargı, Kerkük'te seferlerin aşamalı olarak artırılacağını ifade etti.

Askeri üs olarak kullanılan Kerkük Havalimanı sivil uçuşlara açıldı

Irak'ın Kerkük kentinde bulunan ve askeri üs olarak kullanılan Kerkük Havalimanı, 16 Ekim'de düzenlenen törenle resmen hizmete açılmış, 20 Ekim'den itibaren iç ve dış hat uçuşları başlamıştı.

Irak Sivil Havacılık Kurumu yaptığı yazılı açıklamada, Kerkük Havalimanı'nın tüm uluslararası standartlara uygun ve sivil uçuşlara hazır olduğunu belirtmiş, Kerkük Havalimanı'nın ülkedeki yolcu ve kargo taşımacılığına ciddi anlamda katkı sağlayacağını kaydetmişti.