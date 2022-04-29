Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.732,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2.725,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,4 altında 2.711,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 2.725,50 puana çıktı.

Analistler, küresel ölçekte para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerine karşın beklentilerden iyi gelen şirket karlılıklarının pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Oynaklık yüksek seyredebilir

Nisan vadeli endeks kontratında bugün vade sonu olduğunu anımsatan analistler, yaklaşık 71 bin açık pozisyon bulunduğunu, pozisyon kapatma ve taşıma işlemleri nedeniyle oynaklığın yüksek seyredebileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da büyüme verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 2.770 seviyesinin direnç, 2.700 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.