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Ekonomi
AA 29.01.2024 09:27

VİOP'ta endeks haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,2 artışla 9.321,25 puandan başladı.

VİOP'ta endeks haftaya yükselişle başladı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 9.321,25 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,3 üzerinde 9.300,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 9.308,00 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarını açıklayacağı haftaya karışık bir seyirle başladığını söyledi.

Dünya genelinde yaklaşık 2 yıldır devam eden şahin para politikalarının yavaş yavaş da olsa yerini güvercin adımlara bırakacağına yönelik fiyatlanmaların sürdüğünü aktaran analistler, merkez bankalarının faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin ise devam ettiğini dile getirdi.

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