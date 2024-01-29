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Ekonomi
AA 29.01.2024 09:17

Ticaret Bakanlığı 6,4 milyar liralık alacak için tahsil işlemlerini başlattı

Ticaret Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca geçen yıl gerçekleştirilen denetimler neticesinde tahakkuk ettirilen 6,4 milyar liralık kamu alacağının tahsilatına başlandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı 6,4 milyar liralık alacak için tahsil işlemlerini başlattı

Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca geçen yıl gerçekleştirilen denetimlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, iç ve dış ticarette haksız rekabete konu olabilecek fiilleri engellemek, ticaretin güvenle yapılmasını sağlamak, Bakanlık ve Hazine'nin haklarını koruyucu tedbirler almak amacıyla inceleme ve soruşturmaların titizlikle devam ettiği aktarıldı.

Bu kapsamda gümrük, iç ve dış ticaret konularında tespit edilen usulsüz işlemlere ilişkin 2023 yılında gerçekleştirilen teftiş, inceleme, denetim ve soruşturmalar kapsamında 2 bin 194 rapor düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu raporlar neticesinde 789 milyon lira ek vergi tahakkuku ve 5,7 milyar lira idari para cezası olmak üzere 6,4 milyar lirayı aşkın kamu alacağının tahsil işlemlerine başlandı. Bakanlık olarak, piyasa işleyişini bozucu, adil rekabet şartlarına uygun olmayan, kamu zararına yol açan girişimlerin takibi azami hassasiyetle yapılmakta olup, bütün sektörlerde mevzuata aykırı işlemleri engellemek, devletimizin ekonomi politikalarını etkili bir şekilde uygulamak için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir."

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