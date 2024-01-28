Hafif Kar Yağışlı 0.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 28.01.2024 11:15

Otomobilde "gri" renk "beyazı" tahtından etti

Otomobilde geçmişte en çok tercih edilen beyaz renk, tahtını "griye" kaptırdı.

Otomobilde "gri" renk "beyazı" tahtından etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl trafiğe kaydı yapılan 2,3 milyon taşıttan 945 bin 768'i otomobillerden oluştu.

Bunların yüzde 33,2'si 1300 ve altı, yüzde 23,4'ü 1401-1500, yüzde 19,6'sı 1301-1400, yüzde 10,5'i 1501-1600, yüzde 5,7'si 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar olarak belirlendi.

Renk tercihleri değişti

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin renk tercihlerindeki değişim dikkati çekti. TÜİK'in kayıtları tutmaya başladığı 2014'te trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 62,5'i beyaz iken bu oran geçen yıl yüzde 26,8'e geriledi. 2014'te trafiğe kaydı yapılan 10 otomobilden 6'sı beyaz iken geçen yıl bu rakam 3'e düştü.

2014'te trafiğe kaydı yapılan otomobillerin 366 bin 414'ünün beyaz, 98 bin 319'unun gri, 55 bin 428'inin siyah, 28 bin 429'unun kırmızı olduğu görüldü.

2023'te ise 342 bin 175 gri otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bunu, 253 bin 851 ile beyaz, 116 bin 412 ile mavi, 106 bin 873 ile siyah ve 69 bin 766 ile kırmızı takip etti. En az tercih edilen otomobil rengi ise 4 bin 660 ile kahverengi, 5 bin 245 ile sarı oldu.

ETİKETLER
TÜİK
Sıradaki Haber
İstanbul'daki Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı yarın açılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:49
BARKAN kar, çamur dinlemedi bin kilometreyi devirdi
11:54
İnsanoğlunun uzay macerası 67 yıl önce başladı
11:33
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 1 milyon 200 bine yakın çağrıyı cevapladı
11:22
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son 4 gün
11:18
TBMM'de bu hafta HSK'ya üye seçimi yapılacak
11:13
İsrail'in Gazze katliamında 26 bini aşkın masum Filistinli öldürüldü
Erzurum'da soğuk etkili oluyor
Erzurum'da soğuk etkili oluyor
FOTO FOKUS
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ