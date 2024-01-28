İstanbul'daki Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı yarın açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'na ilişkin paylaşımda bulundu.
Hattın açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifiyle 29 Ocak Pazartesi saat 11.00'de yapılacağı bilgisini veren Uraloğlu, "İstanbul'u kesintisiz, konforlu, yerli ve milli raylı sistem ağlarıyla donatmaya devam ediyoruz. İnşa ettiğimiz geleceğe miras eserler ile Türkiye hızlanıyor" ifadelerini kullandı.
İstanbul’u— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) January 28, 2024
➡️kesintisiz,
➡️konforlu,
➡️yerli ve millî raylı sistem ağlarıyla donatmaya devam ediyoruz.
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın teşrifleriyle "Gayrettepe – Kağıthane Metro Hattı’’ yarın açılıyor! ✨️
İnşa ettiğimiz geleceğe miras eserler ile #TürkiyeHızlanıyor ????????… pic.twitter.com/0XZ4DsyEBC