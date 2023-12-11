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Ekonomi
AA 11.12.2023 09:29

VİOP'ta endeks haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,1 artışla 8.682,50 puandan başladı.

VİOP'ta endeks haftaya yükselişle başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 8.682,50 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü, düşüş eğiliminde bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,4 altında 8.671,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 8.685,75 puan oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararlarının açıklanacağı haftaya karışık bir seyirle başladığını ifade ederek, yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in cuma günü açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

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