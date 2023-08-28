VİOP haftaya yatay başladı

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın hemen üzerinde 8.350,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 3,3 üzerinde 8.348,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 8.337,25 puana oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada şahin adımların çok daha dikkatli atılacağını belirtmesiyle haftaya pozitif bir seyirle başladığını ifade ederek, yoğun makroekonomik veri takviminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.