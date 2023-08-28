Açık 25.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 28.08.2023 09:37

VİOP haftaya yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yatay bir seyirle 8.350,00 puandan başladı.

VİOP haftaya yatay başladı

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın hemen üzerinde 8.350,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 3,3 üzerinde 8.348,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 8.337,25 puana oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada şahin adımların çok daha dikkatli atılacağını belirtmesiyle haftaya pozitif bir seyirle başladığını ifade ederek, yoğun makroekonomik veri takviminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

ETİKETLER
Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Merkez Bankası Başkanı Erkan: Yol haritamızı kademeli ve kararlı adımlarla uygulamaya devam ediyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:08
Borsa haftaya yükselişle başladı
10:09
Memur zammı için Hakem Kurulu üçüncü kez toplandı
09:59
Çınarcık Barajı’nı besleyen Kocasu Deresi’nde balık ölümleri
09:54
Atık yağ geri dönüşüm fabrikasında 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
09:35
Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
09:18
Kırklareli'nde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
İran Ulusal Kur'an-ı Kerim Müzesi
İran Ulusal Kur'an-ı Kerim Müzesi
FOTO FOKUS
Kaydıraktan düşmek üzere olan çocuğu bir başka çocuk kurtardı
Kaydıraktan düşmek üzere olan çocuğu bir başka çocuk kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ