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Güncel
AA 27.08.2023 15:18

Çin'de sanayi şirketlerinin karları ilk 7 ayda yüzde 15,5 azaldı

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, Ocak-Temmuz 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 geriledi.

Çin'de sanayi şirketlerinin karları ilk 7 ayda yüzde 15,5 azaldı
[Fotograf: Reuters]

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (2,74 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karları, ocak-temmuz döneminde 3,94 trilyon yuan (540 milyar dolar) oldu.

Söz konusu dönemde karlılık geçen yıla göre yüzde 15,5 azaldı. 41 sanayi kolundan 13'ünde kar artışları kaydedildi. Ülkede temmuzda sanayi üretimi yüzde 3,7 ile beklentilerin altında artış göstermişti.

Geçen yıl bahar aylarında başta ülkenin en büyük şehri Şanghay olmak üzere kilit sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerde COVID-19 salgınları nedeniyle uygulanan kapanma ve karantina tedbirlerin yarattığı düşük baza rağmen bu yıl karlılığın düşmesi, sanayi üretiminin salgın sonrası toparlanmasına dair olumsuz işaretler veriyor.

Çin'de sanayi kuruluşlarının karları, 2022'de önceki yıla göre yüzde 4 azalmıştı.

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