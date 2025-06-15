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Ekonomi
AA 15.06.2025 12:29

VİMER "en iyi kamu hizmeti" kategorisinde ikincilik ödülü aldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi İletişim Merkezi (VİMER), bu yıl 20. kez düzenlenen Küresel En İyi Performans Gösterenler Ödülleri'nin bölgesel finalinde, "en iyi kamu hizmeti" kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

VİMER "en iyi kamu hizmeti" kategorisinde ikincilik ödülü aldı

VİMER, Contact Center World tarafından organize edilen 2025 yılı Küresel En İyi Performans Gösterenler Ödülleri'nde yarıştı.

Contact Center World, çağrı merkezi ve müşteri deneyimi alanında faaliyet gösteren dünyanın en büyük profesyonel organizasyonlarından biri olarak biliniyor. Organizasyon, 200'den fazla ülkede faaliyet göstererek, sektörün gelişimine küresel ölçekte katkı sağlıyor. Her yıl düzenlenen Küresel En İyi Performans Gösterenler Ödülleri, çağrı merkezi ve müşteri deneyimi alanındaki en iyi uygulamaları teşvik ederek, kurumları, yöneticileri ve ekipleri uluslararası alanda tanıtma ve ödüllendirme amacı taşıyor.

Bu yıl 20. kez gerçekleştirilen ödül programına, Türkiye dahil 83 ülkeden, 2 bin 500'ün üzerinde başvuru yapıldı. Başvurular, bağımsız jüri üyeleri tarafından özgünlük, etkili uygulama, sonuçlar ve sürdürülebilirlik gibi kriterlere göre değerlendirildi. Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren VİMER, yarışmanın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesel Finali'nde "en iyi kamu hizmeti" kategorisinde yarıştı. Berlin'de düzenlenen bölgesel etkinlikte VİMER, kategorisinde ikincilik ödülüne yani gümüş madalyaya layık görüldü. Yarışmada birincilik ve üçüncülük ödülü Suudi Arabistan'ın oldu.

Hizmet çeşitliliğini artırıyor

Kamuda profesyonel olarak kurulan ilk çağrı merkezi olma özelliğine sahip olan VİMER, 17 yıldır vergi mevzuatı ve işlemleri hakkında danışmanlık, vergi ihbarlarının alınması, borç sorgulama ve elektronik uygulamalarla ilgili faaliyetlerini sürdürüyor.

Günlük ortalama 5 bin çağrıya cevap veren VİMER, 2024 yılında 1 milyon 23 bin 118 çağrıyı yanıtladı. VİMER, daha fazla mükellefe hizmet sunabilmek için teknolojik altyapısını güçlendirmeyi, çalışan kadrosunu genişletmeyi ve hizmet çeşitliliğini artırmaya devam ediyor.

Türkiye genelinde vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi amacıyla VİMER, Dijital Vergi Dairesi, sosyal medya hesapları, WhatsApp ve BİP kanalları kullanılarak, ihbar bildirimleri alıyor. İhbar bildirimlerinin, hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için gerekli takip ve kontrol işlemleri VİMER tarafından yürütülüyor.

Yapay zeka entegrasyonu yapılıyor

VİMER, mükelleflere yapay zeka destekli Dijital Vergi Asistanı-GİBİ ile 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Güncel vergi mevzuatına anında ulaşım imkanı sunan GİBİ, mükelleflerin sorularını yanıtlayarak onları doğru şekilde yönlendiriyor.

Yaşlı, engelli ve hasta mükellefler için beyanname dönemine özel hizmet de sunan VİMER, vergi dairesine gidemeyecek durumda olan bu mükelleflerin bulundukları adreste kira beyannamelerinin alınması için randevu oluşturuyor.

Sunulan hizmetlerin kesintisiz verilebilmesi için yapay zeka entegrasyonu ile çalışmalarını sürdüren VİMER'e, yurt içinden 189, yurt dışından "+90 312 189 11 22" numaraları üzerinden hafta içi 09.00-18.00 saatlerinde ulaşılabiliyor.

"Ödül, hizmet kalitesinin tescili"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, bu başarının, çağrı merkezi sektöründe kamu hizmeti alanında sunulan hizmet kalitesinin uluslararası düzeyde kabulünü gösterdiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İkincilik derecesi, VİMER'in hizmet sunum kalitesinin, çalışan niteliğinin ve dijital dönüşüm yetkinliğinin tescil edildiğini göstermektedir. Mükellef odaklı hizmet anlayışıyla kaliteli ve etkin hizmet sunumuna devam eden VİMER, mükellefleri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmeyi, vergi bilincini artırmayı ve gönüllü uyumu teşvik etmeyi hedefliyor. Vatandaşların vergi ile ilgili konularda güncel, doğru ve hızlı bilgiye telefon aracılığıyla ulaşmalarını sağlamak hedefiyle kurduğumuz VİMER, her geçen gün hizmet kalitesini ve çeşitliliğini artırmaya devam edecek."

ETİKETLER
Vergi Hazine ve Maliye Bakanlığı Yapay Zeka Mehmet Şimşek Gelir İdaresi Başkanlığı
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