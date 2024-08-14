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Ekonomi
AA 14.08.2024 11:03

Velilere okul alışverişi için önemli tavsiyeler

Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Vecdet Şendil, okul alışverişi için velilere önemli tavsiyelerde bulundu. Şendil, üreticisi ya da ithalatçısı belli olmayan ürünlerden uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Velilere okul alışverişi için önemli tavsiyeler
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Vecdet Şendil, okul alışverişine ilişkin önerilerde bulundu.

Şendil, kırtasiye ürünlerinde güvenilirlik oranının yüzde 99 düzeyinde olduğunu belirterek, "Velilerimizin bu noktada hiçbir endişesi olmasın. Biz sektör olarak, TÜKİD olarak her zaman öğrencilerimizin ve ailelerinin yanındayız. Çocuklar bizim geleceğimiz. Hedefimiz, çocuklarımızın alacağı eğitimde her zaman onlara en iyiyi sunmaktır" dedi.

Velilerin alışverişlerini, alanında ihtisaslaşmış kırtasiye perakendecilerinden yapmalarını tavsiye eden Şendil, "Velilerimizin, kendilerine 12 ay boyunca hizmet veren, işi kırtasiye olan, alanında ihtisaslaşmış, ürünleri tanıyan, onları doğru ürüne yönlendirebilecek, sorularına cevap alabilecekleri, zengin ürün çeşitliliğine sahip noktalar olan kırtasiye perakendecilerini tercih etmelerini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Velilere okul alışverişi için önemli tavsiyeler

"Güvensiz ürünler şikayet edilebilir"

Vecdet Şendil, Ticaret Bakanlığının önceki yıllarda okul sezonunda yaptığı denetimler sonucu hazırladığı raporda, Türkiye'deki kırtasiye ürünlerinin yüzde 99'unun çocukların sağlığını tehdit edecek herhangi bir madde içermediği bilgisinin yer aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Taklit, sahte, korsan, sağlıksız kırtasiye ürünleriyle olan mücadelemiz devam edecek. Ancak bu süreçte velilere de çok iş düşüyor. Veliler merdiven altı, üreticisi ya da ithalatçısı belli olmayan ürünlerden uzak durmalıdır. Kimliği belli olan ürünler alınmalı. Ürünün kimliği derken neyi kastediyoruz, bunun da altını çizmek gerekir. Tüketiciler ürün alırken mutlaka etiketine bakmalılar. Ambalajlı, üreticisi ya da ithalatçısı belli olan, yani bir kimliği olan ürünleri tercih etmeliler."

Ticaret Bakanlığının denetimler sonucunda güvensiz bulduğu ürünlerin Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GUBİS) ilan edilerek tüketicilerin bilinçlendirildiğini aktaran Şendil, tüketicilerin aldıkları ürünlerin ambalajlarını dikkatle incelemesi gerektiğini söyledi.

'ALO 175' tüketici hattı

Şendil, "Özellikle boya kalemlerinde 'CE' işareti ve 'EN71 standardına uygundur' ibaresinin bulunup bulunmadığına bakmalılar. Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan ürünlerin hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dikkat etmeliler. Sprey boyalar ve yapıştırıcıların su bazlı olması ve solvent içermemesi konusunda hassas davranmalılar. Eğer veliler satın aldıkları ürünün güvensiz olduğunu düşünüyor ve ürün kimliğinden şüphe ediyorlarsa 'tuketici.gov.tr' adresli siteden veya 'ALO 175' tüketici hattından şikayette bulunabilir" şeklinde konuştu.

Velilere okul alışverişi için önemli tavsiyeler

"Ürün fiyatları tercihlere göre farklılık gösteriyor"

TÜKİD Başkanı Şendil, ürün fiyatlarının alım gücü ve tercihlere göre farklılık gösterdiğini dile getirdi.

Geçen yıl ile bu yılı kıyasladıklarında, genel olarak ürün bazında yüzde 30 ila 60 artış olduğunu ifade eden Şendil, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yıl bir çanta ortalama 1600 ile 1800 lira arasında dolacak. Ürün fiyatları, elbette alım gücüne ve tercihlere göre farklılık gösteriyor. Örneğin 400 liraya da okul çantası alabilirsiniz, bin liraya da. Tüketicinin, talebine ve gelir durumuna göre satın alma tercihleri değişiyor."

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