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Varank: Yerli solunum cihazlarının seri üretimi başladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yerli solunum cihazlarının seri üretimine başlandı. 15 Nisan'da teslim etmeyi hedefliyoruz" dedi.
Bir televizyon programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüsle mücadele kapsamından alınan tedbirler hakkında bilgi verdi. Bakan Varank, yerli solunum cihazlarının seri üretimine başlandığını açıkladı. Varank, "15 Nisan'da teslim etmeyi hedefliyoruz" dedi.
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Etiketler: yerli solunum cihazı yeri üretim varankSon Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 13:31
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