Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 bin 153 yeni personel istihdam edecek. Atamalar 15-22 Mayıs'ta ÖSYM üzerinden yapılacak.

Açıklamayı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptı. Pakdemirli, 2 bin 153 personelin yerleştirme işleminin, 15-22 Mayıs 2020 tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Atamalar ÖSYM üzerinden yapılacak. 790 veteriner hekim ve 699 ziraat, 363 gıda, 101 su ürünleri mühendisi ile 11 veteriner sağlık teknikeri, 189 ziraat teknikeri alınacak.