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Kadro atamaları ÖSYM üzerinden yapılacak
[Fotoğraf: AA]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 bin 153 kadrodan oluşan personel alım yerleştirmesini 15-22 Mayıs tarihlerinde ÖSYM üzerinden yapılacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 bin 153 yeni personel istihdam edecek. Atamalar 15-22 Mayıs'ta ÖSYM üzerinden yapılacak.
Açıklamayı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptı. Pakdemirli, 2 bin 153 personelin yerleştirme işleminin, 15-22 Mayıs 2020 tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.
Atamalar ÖSYM üzerinden yapılacak. 790 veteriner hekim ve 699 ziraat, 363 gıda, 101 su ürünleri mühendisi ile 11 veteriner sağlık teknikeri, 189 ziraat teknikeri alınacak.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 12:28
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