Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'nin temassız ticaret tedbirleri kapsamında aldığı yeni kararları açıkladı. Pekcan'ın açıklamalırndan satırbaşları şöyle:

-Bakü-Tiflis-Kars demir yolu 2 bin 500 ton kapasiteyle ticaretin hizmetinde. Bunu talep halinde 6 bin tona çıkarabiliriz.

-Bu dönemde demir yollarına ağırlık vermemiz gerekiyor. İran ile sorunumuzu da Kapıköy bağlantılı tren yoluyla çözdük.

-Temassız ticaret çalışmalarımızı gerçekleştirdik. İş dünyamızın bu güzergahları ve imkanları kullanarak ticarete devam etmelerini istiyorum.