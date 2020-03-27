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Pancar çiftçisine erken ödeme müjdesi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TÜRKŞEKER'in, 40 bin çiftçiye vereceği avans ile küspe istihkak bedellerini erken ödeyeceğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Albayrak'ın pancar çiftçisine yapılacak ödemelere ilişkin değerlendirmesi yer aldı.
3 Nisan'da hesaplarda olacak
Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" ile birçok kesime destek verildiğini anımsattı.
Şimdi bir müjdeyi de pancar çiftçisine verdiklerini aktaran Albayrak, TÜRKŞEKER'in haziran ayı sonunda yaklaşık 40 bin çiftçiye ödemesi gereken avans bedelleri ve Ramazan ile Kurban bayramları öncesi ödemesi gereken küspe istihkak bedelleri toplamı olan 250 milyon liranın 3 Nisan'da pancar çiftçisinin hesaplarında olacağını kaydetti.
Etiketler: pancar küspe erken ödeme albayrakSon Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 11:08
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