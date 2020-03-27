Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,4390'dan alıcı buluyor.

Dün en düşük 6,3793, en yüksek 6,5117 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 6,3980'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,7 üzerinde 6,4390'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 artışla 7,0975'ten, sterlin/TL yüzde 0,7 yükselişle 7,8565'ten satılıyor.

Merkez bankalarının swap kanallarını genişletmesi sonrası düşüş eğiliminde hareket eden dolar endeksi bugün 98,4'e gerilemesinin ardından 99,4'ün üzerinde dengelendi. Avro/dolar paritesi de yükseliş eğilimini sürdürerek bir hafta aradan sonra tekrar 1,10'un üzerine çıktı.

Analistler, salgının seyri ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiğini belirterek, bugün yurt dışında ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,37'nin destek olarak izleneceğini kaydeden analistler, 6,46'nın direnç konumuna geldiğini söyledi.

İstanbul ve Ankara'da dolar, euro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 6,4070 6,4080

Euro 7,0870 7,0880

Sterlin 7,8380 7,8770

ANKARA

ABD Doları 6,3750 6,4250

Euro 7,0410 7,1010

Sterlin 7,7700 7,9270