Avrupa borsaları güne düşüşle başladı
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe satıcılı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2 değer kaybıyla 315 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,4 azalışla 9.860 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,6 düşerek 5.609 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,2 değer kaybederek 6.877 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,2 azalarak 4.443 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,1 gerileyerek 17.177 puan oldu.
Euro/dolar paritesi 1,1020, sterlin/dolar paritesi 1,2170 seviyelerinden işlem görüyor.
Koronavirüs etkisi
Analistler, ekonomi yönetimlerinin birbiri ardına uygulamaya aldığı teşviklere rağmen, Avrupa'da yayılmayı hızla sürdüren yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının oluşturduğu endişelerle pay piyasalarının güne negatif başladığını ifade etti.
Analistler, bugün Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, ABD şubat ayı kişisel harcamalar ve mart ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini kaydetti.
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