Bakan Albayrak bakanlık bünyesinde stokçuluk ve karaborsacılık ile ilgili şikayet merkezi kurulduğunu belirtti. Albayrak "MASAK, 2547 firmanın hesaplarını incelendi. Tüm tespitleri ve bilgileri savcılık ile paylaştı. Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız" dedi.

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