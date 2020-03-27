Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
MASAK 2 bin 547 firmanın hesaplarını inceledi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüsle mücadelede fırsatçılara karşı MASAK'ın, 2 bin 547 firmanın hesaplarını incelendiğini açıkladı.
Bakan Albayrak bakanlık bünyesinde stokçuluk ve karaborsacılık ile ilgili şikayet merkezi kurulduğunu belirtti. Albayrak "MASAK, 2547 firmanın hesaplarını incelendi. Tüm tespitleri ve bilgileri savcılık ile paylaştı. Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 12:23
Son Haberler
- 12:48
- 12:44
- 12:40
- 12:35
- 12:35
Sıradaki Haber
Avrupa borsaları güne düşüşle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz