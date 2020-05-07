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Varank: Üretimi ayakta tutacak politikaları uygulayacağız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz. Üretimi ayakta tutacak ve rekabet gücümüzü artıracak politikaları uygulayacağız" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüştü. Toplantıda konuşan Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz. Üretimi ayakta tutacak ve rekabet gücümüzü artıracak politikaları uygulayacağız.
Rekabet gücümüzün temelinde üretim, dünya piyasalarına sunduğunuz kaliteli mal ve hizmetler olmalı.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 14:47
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