Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle Adana İstişare ve Değerlendirme Toplantısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na katıldı.



COVID-19 ile mücadele ve normalleşme adımlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank, poli-propilen üretimine yönelik Türkiye, Cezayir, Güney Kore, Hollanda işbirliğinde 1,2 milyar dolarlık yatırımın temellerinin yılın son çeyreğinde atılacağını açıkladı.

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