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Varank: TSE turizmde ilk belgeyi Antalya'da 5 yıldızlı bir otele verdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TSE, Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında ilk belgeyi bugün Antalya'da beş yıldızlı bir otelimize verdi" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle Adana İstişare ve Değerlendirme Toplantısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na katıldı.
COVID-19 ile mücadele ve normalleşme adımlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank, poli-propilen üretimine yönelik Türkiye, Cezayir, Güney Kore, Hollanda işbirliğinde 1,2 milyar dolarlık yatırımın temellerinin yılın son çeyreğinde atılacağını açıkladı.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 11:09
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