Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yardım ödemeleri 29 Nisan'da yapılacak
[Fotoğraf: AA]
Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, mayıs ayına ait muhtaç aylıkları ile burs ödemelerinin Ramazan Bayramı dolayısıyla 29 Nisan'da yapılacağını açıkladı.
Vakıflar Yönetmeliği ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği kapsamında ihtiyaç sahibi, yetim, engelli kişilere verilen muhtaç aylığı yardımı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen eğitim yardımlarına ait ödemelerin takvimi değişti.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığının ilgili genelgesi kapsamında, 10 Mayıs'ta yatırılması planlanan ödemeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı dolayısıyla muhtaç aylıkları ve bursların erken ödenmesi yönündeki talimatı üzerine erkene alındı.
Vakıflar Genel Müdürü Ersoy, muhtaç aylığı ve burs ödemelerinin, 29 Nisan'da kişilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.
Etiketler: Ramazan Bayramı Recep Tayyip Erdoğan
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