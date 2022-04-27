Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
10 TL'lik yeni banknotlar tedavüle veriliyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruya göre, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL'lik banknotlarda imzalar TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile Başkan Yardımcısı Mustafa Duman’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.
Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V tertipleriyle tamamen aynı özellikleri taşırken, banknotların tüm tertipleri birlikte tedavül edilecek.
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