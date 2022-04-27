Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa İstanbul yükselişle açıldı
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 artışla 2.425,36 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,06 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 2.425,36 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,65 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran holding, tek kaybettiren yüzde 0,14 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
BIST 100 endeksi, dün güne yükselişle başlamasının ardından kapanışa doğru etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti ve günü yüzde 2,59 değer kaybıyla 2.418,30 puandan tamamladı.
Etiketler: Borsa Borsa İstanbul
Son Haberler
- 10:25
- 10:21
- 10:25
- 10:18
- 10:24
Sıradaki Haber
PTT'nin "e-apostil" hizmeti artık e-Devlet'te
Yükleniyor lütfen bekleyiniz