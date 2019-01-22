VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda konuştu. Özcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Türkiye'nin sorunlu taraflarından cari açıkta düzelme yaşanıyor. Ekonomide büyümenin yeniden şahlanacağını göreceğiz.
- VakıfBank olarak yurt dışından sağladığımız 14 milyar dolar civarında kaynağı Türkiye ekonomisinin hizmetine sunduk.
- Kredi kartı yapılandırmasında 24 aya kadar yüzde 1,10 faizle kredi imkanı sağladık.
- (Kredi) Borcun miktarı 100 bin liranın altındaki müşterilerimize yüzde 0,98 faiz oranı veriyoruz.
Yasal takipteki Vakıfbank müşterileri
- Anapara borcunu defaten ya da 1 yıl içinde ödeyin, faiz almayalım diyoruz.
KOBİ Değer Paketi
- Süreç başarılı bir şekilde devam ediyor. Bize aşağı yukarı 10 günde 7 bin şirket başvuru yaptı.
Toplam paket büyüklüğü 20 milyar TL olarak öngörüldü.
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