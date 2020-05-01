3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı.

"Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.

Müşterilere, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi", bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek.

Vakıfbank 6 ay ertelemeli kredi detayları

10.000 TL’ye kadar,

6 ay ödemesiz dönemli, aylık eşit taksitli,

36 aya varan vadelerle,

Aylık %0,49 faiz oranıyla kullanabilirsiniz.

Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasından hane halkı geliri 5.000 TL ve altında olan bireysel müşteriler faydalanabilecektir.

Başvuru nasıl yapılır?

Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasına öncelikle cep telefonunuz aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz.

Sms ile kredi başvurusu yapmak için;

Aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724’e sms gönderebilirsiniz.

Kredi Başvurunuz değerlendirmeye alınacak olup başvurunuzun olumlu bulunması durumunda tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Bilgilendirmenin ardından şubeye gitmeden, VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Çağrı Merkezi kanallarından kredinizi kullanarak anında hesabınıza aktarabilirsiniz.

Başvurunuzun olumsuz bulunması durumunda ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Hane halkı geliri 5.000 TL ve altında olan bireysel müşteriler kampanyadan yararlanabilecektir.

Eşlerden yalnızca biri krediden faydalanabilecektir.

Kredinin ödemesine 6 ay sonra başlanabilir, kredi kullanım esnasında tarafınıza bu seçenek sunulur.