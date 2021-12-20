Döviz piyasalarında büyük düşüşler yaşanıyor. Dolar, Euro ve altının gramında değer kaybı artıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomideki yeni modeli anlattı. Erdoğan'ın açıklamasından sonra döviz piyasalarında aşağı yönlü hareketlilik devam ediyor.

Konuşmasında, ekonomideki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi.

Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indireceklerini aktaran Erdoğan, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirileceğini ifade etti.

Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya bir niyeti olmadığını da vurguladı.

Dolarda yüzde 33'lük düşüş

Açıklamalar öncesinde 18,3674 ile zirvesinden işlem gören dolar/TL, konuşma sonrası başlayan hızla düşüşünü sürdürdü ve yüzde 33,2 değer kaybederek 12,2756'ya kadar geriledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından kurda yaşanan sert düşüşü Doç. Dr. Yüksel Okşak @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/q7Lb53ZtMK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 20, 2021

Uzmanlar değerlendirdi: Türk lirasına güven artıyor

Kurda yaşanan sert düşüşü Doç. Dr. Yüksel Okşak TRT Haber ekranlarında yorumladı.

Ekonomide politikalarının şeffaf şekilde hayata geçirileceğini vurgulayan Okşak, "İnsanlar ticaret yaptığı için, yatırım için ve manipülatif adımlar için döviz talebinde bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu.

200 trilyon liralık bir mevduattan söz edildiğini ifade eden Okşak, "Cumhurbaşkanımız TL'de kalırsanız kur farkını biz tamamlarız mesajını verdi. Kurun geldiği noktayı buna bağlamak lazım. Yüzde 10'luk kayıp olsa bu 200 trilyon liradan 200 milyar TL'lik karşılık gelir" açıklamasını yaptı.

Detayların önümüzdeki haftalarda daha da netleşebileceğini söyleyen Okşak sözlerine şöyle devam etti:

"Türk lirasına olan güven mesajı veriliyor. Ekonomide güven çok önemli bir kriter. Farklı bir yöntem izleyerek belirli bir güveni oluşturmak mümkün olabiliyor olduğunu gördük.

Dolar/TL kurunu yarın sabah itibariyle daha net göreceğiz"