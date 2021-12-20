New York borsası açılışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,25 azalışla 34.921,98 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,25 düşerek 4.563,02 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,46 kayıpla 14.947,6 puana indi.

Merkez bankalarının faiz kararları ve sözle yönlendirmelerinin ardından geçen haftayı düşüşle tamamlayan endeksler, yeni haftanın açılışında da negatif bir seyir izledi.

Omicron varyantı ekonomide belirsizlik yarattı

COVID-19 vakalarında yaşanan artış ve yayılımı ivme kazanan Omicron varyantının ekonomilere etkilerine dair belirsizlik, endekslerdeki aşağı yönlü seyirde etkili oldu.

Öte yandan ABD'de Demokrat Senatör Joe Manchin, Başkan Joe Biden'ın 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketini desteklemeyeceğini duyurdu. Manchin'in kararının söz konusu paketi tehlikeye atabileceği bilgisi verildi.

Analistler, yeni haftada makroekonomik veri gündeminin azaldığını ve piyasaların Noel tatiline gireceğini söyledi.