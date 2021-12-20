Hem küresel salgın hem de yaşanan tedarik sorunları enerji fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasına yol açıyor.

Avrupa'da doğalgaz fiyatları, yüzde 8'den fazla arttı ve tarihteki en yüksek seviyeye yaklaştı.

Fransa'da nükleer santrallerdeki enerji üretimlerinde yaşanan aksamalar, Rusya'nın Yamal boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatının yavaşlaması, fiyatların artmasına yol açtı.

Gazprom'un bu hafta elektronik platform üzerinden spot satış yapmayacağını açıklaması da gaz fiyatlarında yükselişe destek verdi.

Avrupa'da gaz fiyatlarındaki hızlı artış, elektrik fiyatlarının yükselmesine yol açtı.

Enerji fiyatlarının artışı, yüksek enflasyonu da tetikledi.