Fransa'nın Orleans kenti yakınlarındaki Nibelle kasabasında yaşayan Turgut Baştan ve ailesinin evinin önüne geçen hafta kanlı domuz ayağı bırakıldı.

Kasaba halkı, ırkçı saldırıya maruz kalan Baştan ailesine düzenledikleri gösteriyle destek verdi.

"Beni sevmek zorunda değil ama birbirimize saygı duyabiliriz"

Ayrımcılık Karşıtı Kolektif öncülüğünde düzenlenen gösteride, "dayanışma" yazılı pankartla yürüyen kalabalık, ırkçılık ve İslam düşmanlığını kınayan sloganlar attı.

Turgut Baştan, gösteri sayesinde yalnız olmadığını anladığını söyledi.

50 yıldır Nibelle’de yaşadığını, gençliğinin bu kasabada geçtiğini belirten Baştan, "Bunu yapan kişi beni sevmek zorunda değil ama en azından birbirimize saygı duyabiliriz" dedi.

Ayrımcılık Karşıtı Kolektif Başkanı Patrick Rousseau, olayı kınayarak, insanların bu kabul edilemez ırkçı eyleme tepki vermesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.