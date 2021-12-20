Derneğin internet sayfasında yer alan açıklamada, 24 Kasım'da Manş Denizi'ndeki göçmen faciasına yönelik Fransız ve İngiliz yetkililer hakkında, "taksirle adam öldürme" ve "kasten yardım göndermeme" suçlamasıyla Paris Adliye Mahkemesine suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, hakkında suç duyurusunda bulunulanlar arasında, Fransa Manş ve Kuzey Denizi Denizcilik Valisi Philippe Dutrieux ve Gris-Nez Bölgesi Operasyonel Gözetim ve Kurtarma Merkezi Direktörü (CROSS) Marc Bonnafous ile İngiltere Majesteleri Sahil Güvenlik Direktörü (HMCG) Claire Hughes'in olduğu ifade edildi.

Suç duyurusunun, Manş Denizi'nde hayatını kaybeden göçmenlerin yakınları ile sağ kurtulan 2 kişi ve olay günü İngiltere'ye geçiş yapanların ifadelerine dayanılarak yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, cesetlerin balıkçı teknesi tarafından bulunmadan önce Fransız ve İngiliz kurtarma servislerine imdat çağrılarının yapıldığı fakat söz konusu birimlerin geç davrandığı iddiasına yer verildi.

Açıklamada, İngiltere'nin halen faciaya ilişkin soruşturma başlatmadığı, Fransa'da başlatılan soruşturmada ise daha çok kaçakçıların rolüne odaklanıldığı aktarıldı.

Fransa kamu politikalarının, sürgündeki insanları Fransa'dan kaçarak, Birleşik Krallığa gitmeye sürüklediği ifade edilen açıklamada, 2021'de 30 binden fazla düzensiz göçmenin güvenli ve yasal geçiş yollarının kapatılması nedeniyle yasa dışı yollarla İngiltere kıyılarına ulaştığı kaydedildi.

Fransa'dan, Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin 24 Kasım'da batması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 27 düzensiz göçmen hayatını kaybetmiş, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı.