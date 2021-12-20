Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 17:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya'daki kazada ABD ordusuna ait 3 askeri araç yandı
[Fotoğraf: vifogra ]
Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir tır, emniyet şeridinde duran ABD'ye ait askeri konvoya çarptı. Kaza sonrası alev alan araçlar kullanılamaz hale geldi.
Kaza, Almanya'nın Bavyera eyaletinde yaşandı.
ABD ordusuna ait 3 askeri araç, bir askeri üsten başka bir askeri üsse doğru hareket halindeydi.
Parsberg kasabası yakınlarındaki otoyolda, bilinmeyen bir nedenle emniyet şeridinde duran araçlara arkadan gelen bir tır çarptı.
Askerler hastaneye kaldırıldı
Alman polisinden yapılan açıklamada olayın, saldırı değil kaza olduğu duyuruldu.
Kaza sonrası araçlar alev aldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Konvoyda bulunan 8 Amerikan askerinin durumlarının iyi olduğu, önlem olarak hastaneye götürüldükleri ifade edildi.
Tırın sürücüsü de hastanede tedavi altında.
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