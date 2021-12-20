Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Gram altın gün içinde bin liranın üzerine çıktı.

Çeyrek altın ise bin 630 lirayı geçti.

Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına dair son gelişmeleri anlattı."Bu yıl gramında 600 lira değer kazandı. Yüzde 130 bir değer artışı karşımızda var. Bu da gram altın yatırımcısına uzun vadede kazandırmış olduğunu göstermiş oluyor" dedi.

Peki altın, yatırımcısına alım fırsatı sunacak mı?

Memiş, altın alacak vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Fiyatların yüksek risk seviyesinde olduğunu belirten Memiş, "Beklemelerinin makul bir karar olduğunu, özellikle alım için birkaç ay beklemelerinin daha mantıklı olacağını düşünüyorum" dedi.

Uzmanlar, vatandaşları artan altın fiyatları sonrası sahtecilik ve dolandırıcılığa karşı uyarıyor.

Yetkili kuyumculardan alışveriş yapılmasını tavsiye ediyor.