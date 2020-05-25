Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Uzak Doğu pazarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Engelleri bir bir kaldırıyoruz"

"Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgınına rağmen ihracatta pazar çeşitlendirmesi çalışmalarımıza hız verdik. Bu kapsamda özellikle Uzak Doğu ülkelerine yönelik yürüttüğümüz tarım ürünleri ihracatının önündeki engelleri bir bir kaldırıyoruz"

Tayland'a elma, Çin'e süt ve süt ürünü

"Son dönemde yaptığımız yoğun çalışmalar neticesinde, Tayland’a elma ihracatının önü açıldı. ‘Satın almak için uzak değilse, satmak için de uzak değildir’ dediğimiz Çin pazarı da kapılarını süt ve süt ürünlerimiz için açtı”

"Bu ülkelerin yanı sıra, Japonya, ABD, Filipinler, Vietnam ve Avustralya gibi ülkelere yaş meyve ürünlerinin ihracatının başlatılmasına yönelik çalışmalara da Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili ülkelerdeki Ticaret Müşavirlikleri ile koordineli olarak devam ediyoruz"

"Yeni pazar açılımı çalışmalarına ağırlık vereceğiz"

"Tarım ürünlerimizin ihracatında pazar çeşitliliğinin sağlanması ve uzak coğrafyalardaki pazar payımızın artırılması noktasında önümüzdeki dönemde de yeni pazar açılımı çalışmalarına ağırlık vereceğiz"