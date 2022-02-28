Türk Hava Yolları'nın (THY) resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, üniversite 3. sınıf öğrencisiyken yetenek programına katılan ve süreci başarıyla tamamlayan öğrenciler, 4. sınıfta eğitimlerine devam ederken THY'de çalışma fırsatı bulacak.

Değerlendirme sürecini bitirip yarı zamanlı olarak işe alınan öğrenciler, çalışma dönemini başarıyla tamamlamaları ve Temmuz 2023'te mezun olmaları sonrasında ise tam zamanlı işe alınmak üzere değerlendirilecek.

İyi derecede İngilizce bilmek şart

Programa başvuracak adayların 1996 ve sonrasında doğmuş olmaları, en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3. sınıf öğrencisi olmaları gerekiyor.

Adayların THY’nin İstanbul ve Ankara'daki ofislerinde haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere haftada en fazla 30 saat çalışabilmeleri ve iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekiyor.

Başvurular, THY'nin internet sitesi üzerinden 10 Mart'a kadar yapılabilecek.

"Kariyerinde limitleri gökyüzüne taşımaya hazır mısın"

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Üniversiteli arkadaşım, kariyerinde limitleri gökyüzüne taşımaya hazır mısın? Üçüncü sınıf lisans öğrencisiysen Take-Off 101 programımıza başvur, Türkiye'nin en değerli markasının kanatları altında birlikte çalışalım."