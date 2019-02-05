Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, CNR Expo’da düzenlenen İstanbul-Seramik Banyo Mutfak (UNICERA) Fuarı’nın açılışında, fuara ve ihracata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gülle, UNICERA Fuarı’nı dünyada kendi alanında 2. en büyük fuar olduğunu ifade ederek, fuarın başarısında emeği bulunan ilgilileri tebrik etti.

Anadolu topraklarında başlayan kadim seramik sektörünün çok daha büyük ihracat ölçeklerine ulaşmasını umduklarını belirten Gülle, "Baktığımız zaman 2000'li yılların başında dünyanın 14'üncü büyük tedarikçisiyken, bugün 11'inci tedarikçisiyiz. Başarılı bir çalışma ama dünyada 2000'den sonraki yaklaşık 20 yılda dünya ticareti 2,5 kat artarken seramik sektörü 3 kat büyümüş. 60 milyar dolarlık bir ciroya ulaşmış. Biz bugün sektör olarak bunun yüzde 1,8'ini temsil ediyoruz. Bu kadar köklü geleneği, tarihi gücü olan çok önemli bir stratejik noktada bulunan bu sektörümüzün çok daha büyük ihracatlara ulaşması lazım. Bunda sanırım hepimiz hemfikiriz." diye konuştu.

Gülle, yakın döneme kadar iç piyasada yaşanan canlılığın seramik sektöründe ihracatı bir nebze ikinci plana ittiğine işaret ederek, gelinen noktada ihracatın öneminin anlaşıldığını kaydetti.

"İhracatın yol haritasını çizmede bizler de önemli tespitler yaptık"

Türkiye'nin 2018'de ihracatta Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdığını anımsatan Gülle, bu sene ocak ayı ihracatının da aynı ivmeyle gerçekleştiğini söyledi.

Gülle, ihracatın Türk ticari hayatının merkezine yerleşmesiyle beraber ihracat rekorlarının daha iyi noktalara ulaşacağını ifade ederek, TİM olarak yaptıkları çalışmalardan söz etti.

Gülle şunları kaydetti:

"Tabii ki ihracatın yol haritasını çizmede bizler de önemli tespitler yaptık. Türkiye'nin dünya ticaretini yüzde 85'ini oluşturan 1000 üründe yapmış olduğumuz çalışmada gördük ki, 185 tane üründe dünyada rekabet edebilme gücüne sahibiz. Bu ürünlerimizde bazı ülkelerde başarılı olmuşuz, o sektör gücüne rağmen, başka ülkelere girmemişiz.

Bütün bu tespitler sizlerin pazarlarda önünü açmak, sizlerin hangi pazarlara daha fazla yoğunlaşma ihtiyacı duyacağınızı göstermesi açısından önemli. Bu bilgileri, Şubat ayının ortasından itibaren bütün sektörlerimizin paydaşlarıyla paylaşacağız.

Bununla 'Türkiye'nin hangi ürünlerde ne kadar eksikliği var?', 'ne kadar büyük gücü var?' 'teşvikler neye göre düzenlenmeli?', 'hangi sektörlerimiz daha karlı?' ve 'nerelere daha çok yatırım yapılmalı?' yönündeki tespitlerimizi paylaşacağız."

"E-ihracat yapıyoruz, bunları kayıt altına almıyoruz"

Türkiye'nin 200 milyar dolarlık ihracatı istediğini ifade eden Gülle, ülkenin ihracatının çok uzun zamandır 100'lü sayılarda takılı kaldığını kaydetti.

Ülkede ihracat konusunda oluşan sinerjinin ihracat rakamlarına yansıdığını belirten Gülle, ihracat rakamları hesaplanmasında da değişiklikler yaptıklarına değindi.

Gülle, "Özellikle serbest bölgelerdeki ihracatımızı bu ay ki ihracatımıza kattık. Transit ihracat bizim yaptığımız fakat kayıt altına almadığımız diğer bir kalemimiz. Bugün e-ihracat yapıyoruz, bunları kayıt altına almıyoruz. Bütün bunlar ihracat potansiyelimizi ve gücümüzü göstermesi açısından önemli." bilgilerini verdi.

Seramik sanayisi kadim bir tarihe sahip

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, seramik sanayisinin 8 bin yıllık tarihi bulunduğunu belirterek, seramiğin Türk kültüründe önemli bir yeri olduğunu söyledi.

UNICERA’nın seramik sektöründe arzu edilen markalaşma becerisinin gelişmesine katkı sağlayacağını belirten Olpak, fuarın başarılı geçmesini diledi.

Fuarda 80 bin alıcı beklentisi

Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Eşer, UNICERA Fuarı’nın artık dünyada bir marka haline geldiğini belirterek, fuarın sektör paydaşlarının ajandasına girmeyi başardığını söyledi.

CNR Holding İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut da, CNR Grubu olarak "Marka Sektörlere Marka Fuarlar" düzenleme misyonuyla çalıştıklarını belirterek, "UNICERA Fuarı işte bu misyona tam uyan ve marka değeri ile tüm dünyadaki alıcıların ajandasında yer alan çok önemli bir uluslararası ticari buluşma noktası ve dünyanın en önemli iki fuarından biri konumuna geldi. UNICERA'da bu yıl Türkiye 350 firma ve 1200 markasıyla yerini aldı." bilgilerini verdi.

Fuara 100’den fazla ülkeden 80 bin civarında alıcı beklediklerini ifade eden Bulut, bunların yüzde 25’inin yurt dışından gelen alıcılar olmasını beklediklerini anlattı.

Bulut, "İnternet üzerinden yapılan ziyaretçi ön kayıtlarında geçen yıla göre yüzde 35 artış olması bu hedefin tutturulacağının bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA