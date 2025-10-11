Uluslararası yatırımcılar İstanbul'da buluştu

Yatırım Danışma Komitesi (YDK) toplantısı ilgili Bakanlar, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle 11 ülkeden, toplam değeri 15 trilyon doları bulan 33 uluslararası yatırımcının katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirildi.

Basına kapalı düzenlenen toplantının ardından açıklanan sonuç bildirisinde, uluslararası doğrudan yatırımların (UDY) Türkiye'nin ekonomik dönüşümünün en önemli unsurlarından biri olduğu belirtildi.

Bildiride, "1973-2002 yılları arasındaki 30 yıllık dönemde yalnızca 15 milyar dolar doğrudan yatırım çekebilen Türkiye, 2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla 2003'ten bu yana toplamda 282 milyar dolarlık yatırım çekmeyi başarmıştır" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu bildiride, 2024 yılında 11,3 milyar dolar olarak gerçekleşen uluslararası doğrudan yatırımların, temmuz ayı itibarıyla yıllıklandırılmış değeriyle 13,8 milyar dolara ulaşarak son yılların zirvesine çıktığı belirtilerek, daha katma değerli yatırımların Türkiye'ye yöneldiği aktarıldı.

İhracat odaklı, küresel değer zincirlerinde Türkiye’yi daha üst noktalara taşıyan, iklim dostu, nitelikli istihdam sağlayan yatırımların payının arttığına işaret edilen bildiride, bu ivmenin daha güçlü hale getirilmesi için yeni yatırımların çekilmesine yönelik reform ajandasının kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Bildiride, Türkiye'nin yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına uluslararası bir bakış açısı kazandırılması amacıyla 2004 yılından bu yana düzenlenen YDK toplantılarının küresel iş dünyası ile ülkenin en üst düzey politika yapıcılarını aynı masa etrafında buluşturan seçkin bir platform haline geldiği vurgulandı.

"Verimli bir diyalog ortamı tesis edildi"

Sonuç bildirisinde, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmalarında özel sektör ile yürütülen istişari sürece bugüne dek son derece önemli katkılar sağlayan YDK toplantılarının, yatırımcılara Türkiye'deki yeni yatırım planlarını üst düzey politika yapıcılarla paylaştığı verimli bir atmosfer sunduğu belirtildi.

Bu sene de uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticileri İstanbul'da bir araya getirilerek verimli bir diyalog ortamının tesis edildiği kaydedilen bildiride, "Küresel tedarik zincirleri ve dijital yatırım temalarında iki ayrı oturumda gerçekleştirilen YDK toplantısında, yatırımcı şirketlerin Türkiye'nin iş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik perspektif ve önerileri kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. İlgili Bakanlar ve üst düzey bürokratların katılımları ile gerçekleştirilen iki ayrı oturumda, Türkiye'nin yeşil enerji kapasitesinin zenginleştirilmesi, lojistik altyapısının güçlendirilmesi, yapay zeka teknolojilerinin teşvik edilmesi, dijital altyapının geliştirilmesi, tedarik zincirinin istikrarlı hale getirilmesi ve ikiz dönüşüm alanında insan kapasitesinin artırılması gibi Türkiye’nin rekabetçiliğini artıracak ve büyümesini sürdürülebilir kılacak birçok konu ele alınmıştır" değerlendirmesinde bulunuldu.

Tüm öneri ve değerlendirmelerin gerek YOİKK Eylem Planına gerekse diğer politika belgeleri ile eylem planlarına önemli katkılar sunmasının beklendiği aktarılan bildiride, "Türkiye Yüzyılı'nı 'yatırımın yüzyılı' haline getirme vizyonuyla Türkiye'nin, teknoloji yoğun, katma değeri yüksek, küresel değer zincirlerinde daha üst sıralarda yer tutan bir üretim altyapısına erişmesi hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi.

"Müteakip toplantının 2026 yılında yapılması planlanmaktadır"

Söz konusu bildiride, dünya ekonomisindeki dönüşümlerin yakından izlenerek ülkenin küresel ticaret ve yatırım pastasından daha fazla pay almasını sağlayacak politikaların sürdürüleceğine işaret edildi.

YDK toplantılarının sunduğu vizyonla, Türkiye'nin uluslararası alandaki rekabetçiliğinin artırılması, uluslararası şirketler için güvenli bir liman olmayı sürdürmesi ve küresel gelişmeler doğrultusunda sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanmasının amaçlanmakta olduğu aktarılan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca bu sene gerçekleştirilen Yatırım Danışma Komitesi toplantısı marjında, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile seyahat ve ulaşım teknolojileri şirketi Amadeus arasında, Türkiye'de seyahat ve turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik bir mutabakat zaptı imzalanmıştır. Dijital teknolojiler ile turizm ve ulaştırma alanlarında Türkiye'nin seyahat ve turizm ekosistemini güçlendirmeyi amaçlayan bu stratejik iş birliği ülkemizin teknoloji ihracatına ve yetenekli insan kaynağımıza önemli katkılar sunacaktır."

Müteakip toplantının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticilerinin katılımlarıyla 2026 yılında yapılmasının planlandığı vurgulanan bildiride, "Bugünkü toplantının yatırım ortamımızın iyileştirilmesine yönelik sunduğu küresel perspektif, bir sonraki YDK toplantısına kadar hayata geçirilecek reformlara rehberlik edecektir" denildi.