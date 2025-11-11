Ulaştırma projeleriyle yeşil dönüşüme katkı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bakanlığının "yeşil ulaşım" faaliyetleriyle yazılı açıklama yaptı.

Karbon ayak izi hesaplamasını Türkiye'de gerçekleştiren ilk bakanlık olduklarını kaydeden Uraloğlu, "Karayolları Genel Müdürlüğümüz (KGM), Orman Genel Müdürlüğünden sonra en fazla ağaç diken kamu kuruluşu olarak son 10 yılda yıllık ortalama 4,3 milyon fidan ve ağaç dikti. Bakanlık olarak da son 23 yılda 97 milyon fidanı toprakla buluşturduk." dedi.

Uraloğlu, yıllık 2 milyon ton asfaltın geri kazanımıyla kaynak ve enerji verimliliği sağladıklarına işaret ederek, "6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometreye yaklaştı, bu bölünmüş yol ağıyla sağlanan kesintisiz trafik akışıyla, yıllık 6,3 milyon ton daha az karbondioksit salımı gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

"96 kilometrelik bisiklet yolunu hayata geçirdik"

Ekolojik köprü ve bisiklet yolu gibi çevreci uygulamaları hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Uraloğlu, "Elazığ Diyarbakır ayrımı-Sivrice il yolu, Karadeniz sahil yolu Trabzon geçişi ve Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi farklı noktalarda KGM eliyle 96 kilometrelik bisiklet yolunu hayata geçirdik, şu anda 38 kilometrelik bisiklet yolunun yapım çalışmalarına devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, çevreye duyarlı ulaşım projelerinde doğayla uyumu esas aldıkların aktararak, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin biyolojik çeşitliliğinin korunması ve yaban hayatı geçiş güzergahlarının sürdürülebilir biçimde yaşatılması hedefiyle mevcut kara yolu ağında tespit edilen geçiş noktalarında ekolojik köprüler inşa ediyoruz. Kara yolu ekolojik köprüleri kapsamında Karadeniz sahil yolu üzerinde Ganita ve Pazarkapı arasında, ayrıca Erzurum kuzey çevre yolunda ekolojik köprü çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Konya-Aksaray devlet yolu, Kaş-Kalkan yolu ve Batman-Hasankeyf yolu Suçeken Boğazı mevkii gibi stratejik bölgelerde 19 yeni ekolojik köprü planlıyoruz. Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda (YHT) 2021 yılında yapımı tamamlanan ekolojik köprü, dünyada yüksek hızlı tren hattı üzerinde inşa edilen ilk ekolojik köprü oldu. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi kapsamında Kırklareli-Pancarköy ile Kırklareli-Ağayeri güzergahında iki ve Edirne-Kabaağaç güzergahında bir ekolojik köprünün yapımını tamamladık. Ankara-Eskişehir YHT Hattı'nda bir tane daha ekolojik köprü yapımı planlıyoruz."

"13 milyon fidanı toprakla buluşturacağız"

Uraloğlu, Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı ile "Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Kampanyası" protokolünün imzalandığını hatırlatarak, "Bir yıl boyunca Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Ankara-Karaman, İstanbul-Konya, İstanbul-Karaman, Eskişehir-İstanbul, Ankara-Sivas ve Sivas-İstanbul YHT hatlarımızda seyahat eden her yolcumuz adına bir fidan dikeceğiz. Bu hatlarımızın genelinde yıllık ortalama 13 milyon yolcumuzun seyahat ettiğini düşündüğümüzde 13 milyon fidanı toprakla buluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Marmaray'la 62 milyon ton karbon emisyonunu engelledik"

Kent içi raylı sistem projelerinin fosil yakıt kullanımını azalttığına dikkati çeken Uraloğlu, "Sadece Marmaray'la, hizmete açtığımız 2013 yılından bu yana 62 milyon ton karbon emisyonunu engelledik." bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, Yeşil Liman Sertifikası ve deniz taşımacılığında dekarbonizasyon projeleriyle denizcilik alanında da çevreci dönüşümü desteklediklerini belirterek, Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu Programı kapsamında Türkiye'nin, karbonsuz havalimanı sertifikasına sahip 50 havalimanıyla en yüksek sayıda sertifikaya sahip ikinci ülke olduğunu kaydetti.