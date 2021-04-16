Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Devlet Başkanlığı sayfasında yayınlanan Le Figaro'ya verdiği röportajda, geçen hafta yaptığı Türkiye ziyaretini değerlendirdi.

Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olduklarına dikkat çeken Zelenskiy, "Pek çok konumuz var. Mesela işgalden sonra ayrılmış ve evlerinden mahrum kalmış Kırım Tatar Türkleri ya da Kırımlılar konusu. Şimdi onlara geçici olarak kalmaları için 500 konut inşa edeceğiz" dedi.

"Güvenlik açısından burada Türkiye'ye çok şey bağlı"

Zelenskiy, iki ülke arasında 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmi olduğunu söyleyerek, bunu ikiye katlamak istediklerini açıkladı.

Karadeniz'de iş birliğinin ülkesi için öneminden bahseden Zelenskiy, "Güvenlik açısından burada Türkiye'ye çok şey bağlı. Bu bölgenin güvenlik durumuna ilişkin ortak bir görüşe sahip olmak isterim" dedi.

Zelenskiy, Türkiye'nin Ukrayna'yı müstakbel NATO üyesi olarak desteklediğini anlattı.