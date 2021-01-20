Ukrayna Savunma Bakanlığı, Türkiye ile 14 Aralık 2020'de korvet ve SİHA'lar için üretim ve teknoloji paylaşımı alanında bir dizi anlaşmayla "Bakanlık tarihinde ilk kez savunma alanında doğrudan dış ticaret anlaşmaları" imzaladı.

Ordu, Dönüşüm ve Silahsızlanma Çalışmaları Merkezi Uluslararası İlişkiler Direktör Yardımcısı Mihaylo Samus, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'yla 2014'te başlayan savaştan beri Ukrayna'nın bölgede ve dünyada yeni yerini aradığını belirten Samus, bu bağlamda bölgenin liderlerinden olan Türkiye'yle iş birliğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Samus, savunma alanında Türkiye'nin Ukrayna için en önemli partner ve başta Bayraktar İHA'lar olmak üzere Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu alanlarda Türkiye'nin savunma sanayisinin gelişmiş olduğuna işaret etti.

Türkiye'yle savunma alanında büyük ölçekte iş birliğinin askeri iletişim alanında ASELSAN'la yapıldığını ve bunun bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Samus, "Ukrayna, bir an önce NATO üyesi olmak istiyor. Bundan dolayı ordunun post-Sovyet sistemden NATO standartlarında modern bir sisteme geçişinde Türkiye'yle iş birliği çok önemli." dedi.

Samus, AB'de Çekya, Polonya, Romanya ve Baltık ülkeleri hariç ülkelerin ilkeleri gereği Ukrayna'yla iş birliğine ve teknoloji transferine yanaşmadığının altını çizerek "Türkiye, bu açıdan ayrışıyor ve karşılıklı faydaya dayanan açık bir iş birliğimiz var." diye konuştu.

Türkiye'yle yapılan ADA tipi korvet projesi sayesinde transfer entegrasyonu teknolojisi alanında Ukrayna'nın gelişim kaydedeceğini dile getiren Samos, "Karadeniz'deki tehditleri göz önüne alırsak, donanmamızı geliştirmemiz çok önemli. Bir diğer proje de Ukrayna üretimi Neptün roketleri hedeflerin gösterilmesi konusunda Bayraktar İHA'larla eşgüdümlü olarak gemilerde de kullanılacak çünkü rokete hedef gösterilmezse bir işe yaramaz." değerlendirmesinde bulundu.

Samus, Türkiye'nin bölge için politikasının belli olduğunu ve bundan dolayı "güvenilir bir stratejik partner" konumunda bulunduğunu kaydetti.