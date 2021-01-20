Ekonomistler, yarınki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinin sabit bırakılacağını, olası bir faiz artışının ise sürpriz olarak değerlendirileceğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen ayki PPK toplantısında politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkarmıştı. Karar metninde, gelecek dönemde parasal duruşun sıkılığının, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmişti.

Ekonomistler, yarın gerçekleştirilecek toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

TCMB'nin parasal duruştaki sıkılığı piyasaya göstermesi ve kredibilitesini güçlendirmesi adına ölçülü faiz artırımının da göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen ekonomistler, karar metninde enflasyon ve dolarizasyona ilişkin verilecek mesajların yakından takip edileceğini dile getirdi.