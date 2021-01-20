Koronavirüs salgınıyla beraber hijyen amaçlı kolonya kullanımı arttı. Pandeminin ilk günlerinde kolonyaya olan yoğun talep, hız kesmeden devam ediyor.

Dünyanın birçok ülkesine yapılan kolonya ihracatı, eylül ayında vakaların çoğalmasıyla daha da arttı.

"Çok ciddi miktarda alım yaptılar"

Kolonya üretimini yurt içi ve dışından gelen talep nedeniyle artırmak zorunda kaldıklarını söyleyen Şendoğan Susesi, şöyle konuştu:

"Avrupa'nın birçok noktasıyla birlikte Amerika, Avustralya ve Afrika gibi bölgelere yoğun kolonya ihracatı yapılıyor. Avrupa kolonya ile yeniden tanıştı. Avusturya, Belçika, Hollanda ve bazı Avrupa ülkelerine bir miktar kolonya gönderdik. Gördük ki oradaki market raflarında ciddi derecede satışlar oldu.

Yabancılar da salgına karşı korunmak için kolonya almaya ve tüketmeye başladı. Bir konteyner, iki konteyner derken, Avrupa kolonya ile tanıştı. Yani kolonyanın ne olduğunu ve neden kullanıldığını gördü. Amerika, Hollanda, Belçika, Avusturya, Avustralya, Afkrika ile Malezya’ya kolonya gönderdik. Çok ciddi miktarda alım yaptılar."

“Eylülden sonra talep 4'e katlandı"

Özellikle eylül ayında yurt dışından çok fazla talep oluştuğunu dile getiren Susesi, "Koronavirüs başladığında sadece iç piyasaya veriyorduk. Daha sonra yurt dışına başladık. Eylül ayında vakalar arttıktan sonra yurt dışından gelen talep üçe, dörde katlandı. İç piyasadan daha fazla Avrupa'ya göndermeye başladık" diye konuştu.