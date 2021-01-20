Son çeyrekte büyük bir atılım yaparak yüzde 9 artış kaydeden makine sektörünün ihracatı, yıl genelinde 17,1 milyar dolar oldu. Sektör, 200'den fazla ülkeye 3,1 milyon tonluk makine satışı gerçekleştirdi.

Küresel makine ticaretinin yüzde 12 düştüğü 2020'de Türkiye'nin makine ihracatındaki kayıp yüzde 4,5 ile sınırlı kaldı. İhracat, TÜİK hesaplamasına göre ise 18 milyar doları aştı.

Küresel salgına rağmen kayıp sınırlı kaldı

Yurt dışından makine alımı yüzde 9 ila 21 arasında düşen Almanya, ABD ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde, Türk makine sektörü ihracat düşüşünü yüzde 3'ün altında tutmayı başardı. Rusya ile ticari ilişkilerini güçlendirmeye devam eden makineciler, bu ülkeye ihracatını da yüzde 22 artırdı.

"Almanya, ABD ve İngiltere'ye ihracatımız son çeyrekte yüzde 21 arttı"

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, dünya makine ihracatının arttığı yıllarda tüm rakiplerinden daha hızlı artış sağladıklarını, küresel ticaretin daraldığı 2020'de de ihracat düşüşünü sınırlı tutmayı başardıklarını söyledi.

Giderek yükselen teknoloji seviyesi ve rekabetçi fiyatlar sayesinde düşüşü yüzde 4,5 seviyesinde durdurabildiklerini aktaran Karavelioğlu, bağlantıları sayesinde en önemli pazarlardan Almanya, ABD ve İngiltere'ye ihracatın son çeyrekte yüzde 21 arttığını kaydetti.

Karavelioğlu, "Tüm dünyada KOBİ'lerin krizler karşındaki esnekliklerini ve çevikliklerini test eden bir süreç yaşandı. AB'deki makine imalatçısı KOBİ'ler felç olurken, biz birçok büyük ekonomide pazar payımızı artırdık." değerlendirmesinde bulundu.