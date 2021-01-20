Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 10:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Doğalgaz tüketiminde yeni rekor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, dün 280 milyon metreküplük doğalgaz tüketimiyle yeni bir rekor kırıldığını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, günlük doğalgaz tüketimi ile ilgili bilgileri paylaştı.
Dün, 280 milyon metreküplük tüketim ve arzla doğalgazda rekor tazelendiğini aktaran Dönmez, rekor talebi rekor arz sağlayarak, kısıntı olmadan başarıyla karşıladıklarını kaydetti.
Dönmez, en yüksek tüketimin 51,6 milyon metreküple İstanbul, 23,9 milyon metreküple Ankara ve 13,9 milyon metreküple İzmir'de gerçekleştiğini söyledi.
Doğal gazda bir gün önce de 272,3 milyon metreküplük rekor tüketim, 274,2 milyon metreküp arzla karşılanmıştı.
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