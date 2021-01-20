Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,53 değer kazanarak 1.573,37 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,37 puan ve yüzde 0,53 artarak 1.573,37 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,70 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,05 ile kimya, petrol plastik, tek kaybettiren yüzde 0,12 ile turizm oldu.
Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,53 değer kazanarak 1.561,02 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Etiketler: Borsa İstanbul
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