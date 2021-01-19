Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 22:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul Havalimanı, Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
THY Genel Müdürü Bilal ekşi, Türkiye’nin havacılıkta küresel tüm zorluklara rağmen Avrupa’da en başarılı neticeyi aldığını belirterek, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın Avrupa’da en yoğun 10 havalimanı listesine girdiğini açıkladı.
THY Genel Müdürü Ekşi, “Biz zorda da başarırız” notuyla paylaştığı mesajında, “İstanbul Havalimanı, İngiltere Heathrow havalimanını geçti. Avrupa'daki en yoğun Havalimanı oldu. Sabiha Gökçen en yoğun 10 havalimanı listesinde yer aldı” ifadelerini kullandı.
Biz zorda da başarırız.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) January 19, 2021
Türkiye, havacılıktaki küresel tüm zorluklara rağmen Avrupa'da en başarılı neticeyi aldı.
İstanbul Havalimanı, İngiltere Heathrow havalimanını geçti. Avrupa'daki en yoğun Havalimanı oldu.
Sabiha Gökçen en yoğun 10 havalimanı listesinde yer aldı pic.twitter.com/61UH8HSIbw
Etiketler: İstanbul Havalimanı Sabiha Gökçen Havalimanı
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