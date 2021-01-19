THY Genel Müdürü Ekşi, “Biz zorda da başarırız” notuyla paylaştığı mesajında, “İstanbul Havalimanı, İngiltere Heathrow havalimanını geçti. Avrupa'daki en yoğun Havalimanı oldu. Sabiha Gökçen en yoğun 10 havalimanı listesinde yer aldı” ifadelerini kullandı.

Biz zorda da başarırız.



Türkiye, havacılıktaki küresel tüm zorluklara rağmen Avrupa'da en başarılı neticeyi aldı.



İstanbul Havalimanı, İngiltere Heathrow havalimanını geçti. Avrupa'daki en yoğun Havalimanı oldu.

Sabiha Gökçen en yoğun 10 havalimanı listesinde yer aldı pic.twitter.com/61UH8HSIbw — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) January 19, 2021