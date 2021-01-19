Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 20:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Varank’tan Sakarya'da traktör fabrikasına ziyaret
[Fotoğraf: AA]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya'da Başak Traktör fabrikasını ziyaret etti. Bakan Varank, fabrikanın ürettiği yerli ürünleri inceledi.
Erenler ilçesindeki fabrikaya gelen Bakan Varank, burada üretim çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Almanya Hamburg merkezli IF DESIGN AWARDS tasarım yarışmasında ödüle layık görülen 5120 model traktörü kullanan Varank, hatları gezerek fabrikanın ürettiği yerli ürünleri de inceledi.
Bakan Varank'a ziyaretinde Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da eşlik etti.
Etiketler: Mustafa Varank
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