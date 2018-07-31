Uçuş ağını en fazla geliştiren ülke Türkiye oldu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) internet sitesinde yer alan ACI'nın yılın ilk yarısına ilişkin Hub Bağlantı Raporu'nda, havalimanlarının ve ülkelerin uçuş performansları yer aldı.

Buna göre, Türkiye, bağlantı sayısı bakımından İspanya, Almanya, İngiltere ve Fransa'nın ardından Avrupa'da 5. sıraya yerleşti.

Ocak-haziran döneminde söz konusu beş ülke içinde doğrudan bağlantı sayısını en fazla arttıran ülke, yüzde 12 ile Türkiye oldu.

Aktarmalı uçuşlarda ise yılın ilk altı ayında yüzde 10 büyüme ile İspanya birinci, Türkiye yüzde 9 büyümeyle ikinci sırada yer aldı. Türkiye, havalimanı bazında da yılın ilk yarısında yüzde 10,6 bağlantı artışıyla liste başı olarak dikkati çekti.

5 ve 10 yıllık dönemler

Raporda, 2013-2018 ve 2008-2018 yıllarına ait beş ve on yıllık gelişme rakamlarına da yer verildi.

Buna göre, Türkiye, son beş yılda doğrudan bağlantı sayısını yüzde 35, dolaylı bağlantılarını yüzde 23, havalimanı bağlantılarını yüzde 29 ve hub bağlantısını yüzde 47 geliştirdi.

2008'den bu yana doğrudan bağlantısını yüzde 191, dolaylı bağlantısını yüzde 130, havalimanı bağlantılarını yüzde 157 ve hub bağlantısını yüzde 534 artıran Türkiye, son 10 yılda tüm kategorilerde uçuş ağını en fazla geliştiren ülke olarak kayıtlara geçti.

Hub bağlantı sıralamasında İstanbul Atatürk Havalimanı, yılın 6 aylık döneminde Frankfurt, Amsterdam ve Paris havalimanlarının ardından 4. sıraya yerleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyüme sağlayan havalimanı yüzde 12,8 ile Frankfurt Havalimanı olurken, İstanbul Atatürk Havalimanı yüzde 4,8 ile ikinci sırada yer aldı.

Ocak-haziran döneminde, doğrudan bağlantı sayısı bakımından Atatürk Havalimanı 1,2 büyüme ile Avrupa sıralamasında 5. olurken, dünya hub bağlantı sıralamasında 7. sıraya yerleşti. 2008 yılında dünya genelinde 32. sırada yer alan Atatürk Havalimanı 10 yıllık dönemde uçuş ağını en fazla geliştiren havalimanı olarak kaydedildi.

Son 5 yılda yüzde 43,2, son 10 yılda ise yüzde 492'lik rekor büyüme İstanbul Atatürk Havalimanı'nı hub bağlantısını en fazla geliştiren havalimanları içinde birinci sıraya yükseltti.

Aktarmalı uçuşlarda Türkiye zirvede

Bu yılın altı ayında aktarmalı uçuşlar bakımından da Türk havalimanları zirveye oturdu. 25 milyondan fazla yolcu kapasitesine sahip 1. grup havalimanları içinde Antalya Havalimanı yüzde 44,8 büyüme ile birinci olurken, 10-25 milyon yolcu kapasitesine sahip 2. grup havalimanları içinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı yüzde 23 artışla birinci, Esenboğa Havalimanı 22,9 artışla ikinci sırada yer aldı.

Aktarmalı uçuşlarda 2013-2018 dönemine bakıldığında ise Sabiha Gökçen Havalimanı yüzde 64 büyüme ile birinci sırada yer bulurken, Antalya Havalimanı yüzde 45 büyümeyle Avrupa'da dördüncü sırada geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı, 2008'den bu yana aktarmalı uçuşlarda yüzde 929 büyümeyle birinci, Antalya Havalimanı yüzde 226 büyümeyle ikinci oldu. İstanbul Atatürk Havalimanı da yüzde 104 büyümeyle Avrupa'nın en fazla büyüme gösteren ilk 5 havalimanı arasında yer aldı.

İkinci grup havalimanları içinde 10 yıllık dönemde Esenboğa Havalimanı yüzde 169 ile en fazla büyüyen birinci havalimanı olarak kayda geçerken, İzmir Adnan Menderes Havalimanı yüzde 131 büyüme ile Esenboğa'yı izledi.

Kaynak: AA